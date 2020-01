Football De Bruyne vaut plus que Messi et, selon son agent, ce n'est pas fini ! Nicolas Christiaens

Transfermarkt est devenu une référence pour les fans de ballon rond. Expert dans l'évaluation de la valeur marchande des footeux, le site allemand vient, pour la première fois, de donner une valeur plus grande à un Diable rouge qu'à Lionel Messi...Il faut dire que les 33 ans du Ballon d'or commencent à peser dans la balance, puisqu'un club qui l'achèterait aujourd'hui aurait très peu de chances de faire une plus-value dans une ou plusieurs années. Tout le contraire de Kylian Mbappé qui, à tout juste 21 ans, est le joueur le plus cher de la planète foot avec une estimation à 200 millions. Il devance Sterling et Neymar (160 millions), Mané, Salah, Kane et De Bruyne (150 millions) et Lionel Messi. L'Argentin ne vaut plus "que" 140 millions d'euros et c'est la première fois qu'un Diable rouge devance la Pulga dans ce classement tout à fait théorique.



Car dans les faits, rien ne prouve que ces sommes seront respectées si l'un de ces joueurs devait être transféré demain. Mais c'est tout de même une belle preuve de la régularité de KDB, qui vaut 30 millions de plus qu'un Eden Hazard qui a encore bien des choses à prouver au Real Madrid.



(...)