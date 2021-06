Les autorités finlandaises font, quant à elles, part de la contamination au coronavirus d'au moins 86 supporters présents à Saint-Pétersbourg pour Finlande-Belgique. Les autorités demandent aux spectateurs assis dans les tribunes C ou D lors du match entre le Danemark et la Belgique, et qui n'ont pas été testés par la suite, de se soumettre à un test PCR.

Les Diables rouges ont remporté le match face au Danemark sur le score de 1-2.

Lors du match de groupe entre le Danemark et la Russie à Copenhague, 16 personnes ont été testées positives au coronavirus, dont quatre pour le variant delta. Tous les spectateurs qui étaient assis dans la tribune B, derrière l'un ou l'autre des buts, lors de ce match du lundi doivent passer un test PCR.

Dans le groupe B toujours, plusieurs supporters de la Finlande ont été testés positifs au coronavirus à leur retour de Russie après le match contre la Belgique dans la phase des groupes à l'Euro 2020. Les médias finlandais ont rapporté jeudi que 86 personnes avaient été testées positives au coronavirus jusqu'à présent. Des centaines de Finlandais s'étaient rendus en Russie pour suivre le match (victoire 0-2 de la Belgique).