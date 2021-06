La rencontre entre l'Écosse et la République tchèque n'est sans doute pas l'affiche la plus sexy de ce début d'Euro. Et pourtant, c'est dans cette rencontre que l'on a vu le but du tournoi jusqu'à présent.

Alors que le score était de 0-1 en faveur des Tchèques, Patrik Schick, déjà auteur du premier but, a réussi à inscrire un magnifique lob du milieu de terrain qui n'a laissé aucune chance au gardien écossais Marshall.