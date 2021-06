"Les meilleurs joueurs y arrivent, mais pas Pogba..."

Le réveil est rude pour nos voisins français. Sortis en huitième de finale par la Suisse au terme d'un match fort en rebondissements, les favoris de l'Euro voient s'achever prématurément la compétition . Si c'est le tir au but manqué de Mbappé qui a signé la chute de l'équipe de France, c'est vers un autre joueur que se sont concentrées les critiques outre-Manche. Très critiques au sujet de Pogba, d'anciennes stars de l'équipe macunienne dans laquelle il évolue actuellement n'ont pas manqué de souligner les défauts du milieu de terrain de Man U. "Nous avons vu le meilleur et le pire de Pogba en seconde période", a déclaré Gary Neville à ITV. "Il a montré le meilleur de lui avec une frappe de classe mondiale. C'était brillant. Il avait en plus fait une superbe passe, avant ça. Il commençait vraiment à entrer dans le match. Quand son équipe domine, il est absolument exceptionnel."Ce que l'ancien joueur mancunien a tout particulièrement reproché au Bleu, ce sont ses prises de risque à des moments inappropriés. "Il prend des risques avec la balle, mais vous voulez qu'ils soient pris dans le dernier tiers, pas dans le tiers défensif... C'est comme ça qu'ils se font contre-attaquer", a fustigé Neville.

Même son de cloche du côté de l'ancienne légende de Man U, Roy Keane, pour qui Pogba peut être "très frustrant". "Cela fait partie du caractère de Paul, que les gens aiment voir jouer", a-t-il ajouté. "Mais si je m'intéresse au goal concédé par la France dans le temps additionnel, je dirais qu'il a vraiment été négligent. Sur ce point, je suis vraiment très critique."



L'Irlandais a reconnu que ses propos pouvaient paraître "durs" au vu "des choses brillantes" réalisées par le milieu de terrain en attaque durant la rencontre. "Il n'y a aucun doute sur la qualité de Paul, mais en même temps, il y a peut-être sa maturité..." Selon Keane, le problème est récurrent avec Pogba. "Malgré toutes ses brillantes qualités en attaque, il lui manque cette discipline défensive pour passer au niveau supérieur. "C'est la clé, les meilleurs joueurs arrivent à le faire semaine après semaine et Paul, lui, ne le fait toujours pas", a-t-il conclu sur ITV.