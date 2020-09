Ce dimanche, le Real Madrid a partagé l'enjeu face à la Real Sociedad (0-0). En manque d'idée, l'équipe dirigée par Zinedine Zidane aurait bien eu besoin d'un Eden Hazard en pleine forme pour dynamiter la défense basque. Seulement voilà, comme souvent depuis son arrivée à la Casa Blanca, le Brainois était encore absent du groupe. Si cette absence était attendue, l'impatience est de mise du côté des supporters du Real Madrid.

En conférence de presse d'avant match, le coach français a expliqué pourquoi Eden Hazard n'était pas dans le groupe. "Je ne peux pas vous dire précisément quand il va rejouer" , a commencé l'ancien Ballon d'Or 98. "Ce que nous voulons, lui en premier, c’est qu’il revienne à 100% et sans la moindre douleur. Nous avons du temps, nous commençons une nouvelle saison et ce dont nous avons besoin c’est qu’il soit à 120%, rien d’autre. Nous, on va le préparer pour que ça soit le cas."

Frédéric Hermel, journaliste pour l'Equipe et AS, suit exclusivement le Real Madrid. Pour la RTBF, il s'est exprimé à propos de la situation du Diable rouge. "Oui, il y a de l'inquiétude. Cependant, les nouvelles du côté d'Hazard sont plutôt rassurantes. La plaque apposée à la cheville au mois de février ne lui fait plus mal. La douleur ressentie durant les dernières semaines était surtout liée à des douleurs collatérales. Elles sont en train de s'arranger. Dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, il devrait pouvoir réintégrer l'entrainement collectif du Real Madrid. Il y a beaucoup d'attentes, au niveau des dirigeants, des supporters ou encore de la presse espagnole. Mais Zidane se veut patient et Eden Hazard est beaucoup moins pessimiste qu'il y a encore quelques semaines."

De quoi espérer un retour au plus haut niveau? Avec le Belge mieux vaut se montrer prudent. Thibaut Courtois, lui, est convaincu de bientôt revoir son ami sur un terrain de foot et d'y performer. Ce week-end, il s'était déjà exprimé à ce propos chez nos confrères. Le portier s'était aussi montré positif: "Pour l’instant, oui Eden s’entraîne avec le préparateur physique, on espère qu’il pourra bientôt rejoindre l’équipe. Je crois qu’il se sent bien, bientôt il pourra nous aider à gagner des matches."

La patience n'est pas une devise sacrée du côté de Madrid. Pour Courtois, cela fait partie de la vie d'un joueur du Real. "Hazard avait une pression énorme ? Oui, c’est toujours comme ça au Real Madrid. Il faut gagner, gagner, gagner, si on perd une fois, on a la pression pour gagner le match suivant. C’est la vie d’un joueur du Real Madrid et il faut y être habitué" explique-t-il.

Samedi prochain, les Madrilènes accueillent le Bétis Séville. Avec Eden Hazard sur le terrain? Il devrait être un peu court pour disputer ses premières minutes de la saison. Réponse dans moins d'une semaine.