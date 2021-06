Ces six supporters avaient tout pour être heureux : un ticket pour le match France-Hongrie qui a eu lieu ce samedi, ainsi qu'un billet d'avion pour se rendre au stade. Mais c'était sans compter leur mauvaise connaissance de la géographie. En effet, plutôt que d'aller à Budapest, en Hongrie, où avait lieu le match, ils se sont rendus à Bucarest, en Roumanie. Soit à 800 kilomètres de là.

Comme l'explique RMC , c'est un petit journal roumain, Jurnalul National, qui s'est rendu compte de la bourde de ces Français, qui travaillent tous dans la même entreprise informatique. Comme le journal le souligne, le comble est que les Français n'ont pas réalisé tout de suite leur méprise. Confrontés à des supporters ukrainiens habillés de jaune et de bleu, venus en avance à Bucarest pour assister au match de leur pays contre l'Autriche deux jours plus tard, les Français ont tout simplement cru qu'il s'agissait des couleurs de la Hongrie.

"Depuis l'aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu'il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match (...) Nous n'avons jamais pensé qu'ils étaient ukrainiens. (...) Nous devons en apprendre davantage sur l'Europe", ont reconnu les principaux intéressés.

Finalement, les six malheureux ont dû suivre le match des Bleus, samedi dernier, à la télévision. Toutefois, tout n'est pas perdu pour eux ! En effet, si la France bat le Portugal ce soir et termine première de son groupe, elle disputera son huitième de finale à... Bucarest ! En attendant d'en savoir plus, les six Français restent donc en Roumanie. Si ce scénario se réalise, il ne leur restera plus qu'à trouver une place au stade en dernière minute.