Le centre d'entraînement d'Anderlecht a fait l'objet d'une perquisition qui a débuté vers 9h ce mercredi matin dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs dans laquelle les agents de joueurs sont les cibles principales. Selon nos informations, ces perquisitions visaient notamment le transfert d'Aleksandar Mitrovic à Newcastle (en 2015). La société One Goal Management, dont le siège social est situé à Schaerbeek, a également fait l'objet d'une perquisition. Cette société est spécialisée notamment dans les transferts de joueurs de football.Marc Coucke n'est pas directement concerné puisqu'il s'agit de transferts qui datent de la période Vanden Stock-Van Holsbeeck et cette enquête n'est pas liée directement au footgate. Le club s'est abstenu de tout commentaire, se contentant d'assurer à nos confrères de la presse flamande qu'ils coopéraient avec les enquêteurs:, a affirmé la porte parole du RSCA, Marie Verbeke, à Sporza.Au total, cinq perquisitions ont eu lieu simultanément ce matin : trois à Anderlecht, une à Schaerbeek et une à Laeken. Cette dernière concerne l'Union Belge, où des dossiers liés à des transferts ont été saisis. Stefan Van Loock, porte-parole de la Fédération, a assuré que l'Union Belge "collabore pleinement" avec les enquêteurs.