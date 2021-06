Ce vendredi 11 juin représentait une échéance tant attendue par tous les amateurs de football: c'est ce vendredi soir que débute l'Euro de football 2020, avec une confrontation entre la Turquie et l'Italie pour inaugurer le tournoi.



En direct du stade d'entraînement des Diables Rouges, à Tubize, les deux journalistes sportifs Romain Van Der Pluym et Vincent Blouard ont livré leurs pronostics concernant cet événement sportif majeur.

Selon les experts, les Diables sont impatients de débuter le tournoi: "Il y a une volonté des Diables d'en découdre, surtout parce qu'ils sont considérés comme favoris, donc ils veulent défendre leur statut", indique Vincent Blouard.



Alors les Diables ont-ils véritablement une chance de remporter la compétition? "Ils font partie d'un package de 5-6 favoris, avec la France, le Portugal, l'Italie, peut-être l'Espagne ou l'Allemagne", avance Romain Van Der Pluym. Et de poursuivre: "C'est un des Euros les plus serrés depuis deux trois décennies, avec aucune équipe vraiment au dessus des autres, si ce n'est la France, tout de même un petit cran au-dessus". Pour le journaliste sportif, le retour de Benzema représente une arme supplémentaire pour les Bleus.





Concernant le premier match des Diables, programmé ce samedi à 21h contre la Russie, les experts se sont montrés optimistes: "C'est un match-test, car c'est le match d'entrée dans un tournoi, donc c'est un contexte qui peut engendrer un peu de pression. Mais qualitativement, la Belgique est bien supérieure à la Russie et la victoire devrait être acquise". Et ce malgré l'absence déjà confirmée de Kevin De Bruyne et certainement celles d'Eden Hazard et d'Axel Witsel.





Les deux journalistes ont confiance en la jeunesse et en deux joueurs en particulier: l'attaquant rennais Jérémy Doku, qui est un "joker de luxe" dont la vitesse et les capacités techniques pourront se montrer déterminantes en fin de partie, ainsi que le médian de Leicester, Youri Tielemans, qui doit confirmer son statut.





Thibaut Courtois représentera évidemment également un avantage de taille pour la Belgique: "On a un des meilleurs gardiens du monde, et dans un tournoi on dit toujours que c'est la défense qui fait gagner plus que l'attaque. Donc profitons de Thibaut Courtois au maximum, et qu'il nous fasse gagner l'Euro", conclut Romain Van Der Pluym.





--> Retrouvez l'intégralité de la séquence ci-dessous: