L'ancien footballeur argentin Diego Maradona est décédé selon les informations de la presse argentine. Il avait 60 ans et venait de sortir de l'hôpital après une opération afin de résorber un hématome subi à la tête.

Selon le journal argentin Clárin, le génial joueur serait mort d'un arrêt cardiaque dans sa maison de Tigre.

Diego Maradona était considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Durant sa carrière, Maradona a inscrit plus de 180 buts avec ses différents clubs, Boca Juniors, le FC Barcelone, Naples et Séville, mais aussi avec l'équipe nationale d'Argentine avec laquelle il a remporté la Coupe du monde en 1986.

Lors de cette fameuse Coupe du monde, il a été impliqué dans pas moins de 10 goals (5 buts et 5 assists) en sept rencontre sur l'ensemble du tournoi.

Diego Maradona était un homme de paradoxes, mû par un talent inné dans sa façon de conduire le ballon mais rongé par de nombreux démons qui lui auront joué bien des tours durant sa carrière.

Entre autres exploits, le Pibe de Oro est également l'auteur de ce que beaucoup considèrent comme le but du siècle, inscrit le 22 juin 1986 en plein Mondial, face à l'Angleterre. Un solo unique, véritable chef-d'oeuvre signé en 11 secondes, dont seul le maître Diego Armando Maradona avait le secret.