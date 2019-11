Un comité indépendant de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a recommandé lundi une suspension de quatre ans de la Russie des futures compétitions sportives pour avoir falsifié des données de laboratoire transmises aux enquêteurs de l'Agence.

Si cette recommandation était acceptée par le bras exécutif, qui se réunit à Paris le 9 décembre, la Russie ne pourrait pas participer aux prochains Jeux olympiques d'été et d'hiver, aux JO de la jeunesse et aux Jeux paralympiques. Par contre, contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps par de nombreux médias et agences de presse, une telle décision ne concernera pas le football, comme l'expliquent nos confrères du journal Le Monde. Ni l'Euro ni la finale de la Champions League en 2021 (attribuée à Saint-Pétersbourg) ne sont donc remis en cause.



L’AMA a expliqué au quotidien français qu'une "compétition continentale qui ne concerne qu’un seul sport" pourra bel et bien accueillir la Russie.