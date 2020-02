L'attaquant belge a inscrit un but un peu improbable dans les arrêts de jeu de la rencontre face à la Samp'.

Quel retour pour le joueur belge ! Pour son premier match en 2020, le Diable rouge a frappé fort en inscrivant le dixième but de sa saison. Entré à la 72ème minute en remplacement de José Callejón, le Louvaniste a fait preuve d'un bel opportunisme pour mettre le quatrième but du Napoli dans cette rencontre comptant pour la 22e journée de Serie A.

Sorti loin de ses cages pour repousser un ballon dangereux, le portier génois Emil Audero s'est loupé et a vu Drieske frapper dans le but vide, portant le score à 2-4. C'est donc à la fois succès qui fait du bien à Naples, toujours un peu en galère en championnat (première victoire après trois défaites de rang pour le club) et aussi un 119e pion inscrit sous le maillot azzurro.

Bref, la course au titre de meilleur buteur de l'histoire du club est toujours en cours, et le Diable se situe désormais à deux longueurs seulement de Marek Hamsik et ses 121 caramels. Plus que trois, et Mertens entrera définitivement dans la légende napolitaine.

Courtisé par l'Inter, Monaco et Chelsea, en voilà un qui a bien fait de rester au San Paolo !