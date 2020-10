Diego Maradona fêtait ce vendredi ses 60 ans. Et les stars du ballon rond n'ont pas manqué de saluer pour l'occasion l'ex-star du football argentin.

Notre Diable rouge Dries Mertens, qui évolue à Naples, là où Diego Maradona a brillé avant lui, lui a adressé un message touchant via une vidéo diffusée par Sky Sports Italia: "Félicitations Diego ! Désolé d’avoir marqué plus de buts que toi à Naples, mais tu restes le plus important. Une nouvelle fois meilleurs vœux, je t’aime."

Cristiano Ronaldo y est lui aussi allé de son petit message, un brin taquin également. "Salut Diego, comment vas-tu ? Écoutons un peu de cumbia. Félicitations pour vos 60 ans. Et je vous souhaite le meilleur. Que tout se passe bien et que vous appréciez la vie. Bisous frère", a déclaré le Portugais, avant de conclure sur une petite pique pleine d'humour: "Vous êtes le numéro un, mais après El Bicho". Comprenez donc: après CR7 lui-même...

A noter que Maradona a reçu les hommages de nombreuses autres vedettes du foot, comme on peut le voir dans cette vidéo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Ronaldinho, José Mourinho, Carlos Tevez ou encore Ronaldo (le Brésilien), ils ont été nombreux à ne pas passer à côté de l'événement!