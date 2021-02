Le RSC Anderlecht a prêté l'ancien Diable Rouge (2 caps) Zakaria Bakkali au Beerschot jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat, ont annoncé les deux clubs lundi soir. "Après deux années en équipe première des Mauve et Blanc, il ne trouvait plus de temps de jeu cette saison. Nous souhaitons bonne chance à Zakaria au Beerschot !", écrit le Sporting anderlechtois sur son site internet. Bakkali, 25 ans, n'a débuté que deux rencontres cette saison avec le RSCA face aux deux équipes brugeoises et a été remplacé en cours de match dans les deux cas.

Les Mauves ont également prêté l'attaquant Landry Dimata à l'Espanyol Barcelone, qui évolue en D2 espagnole, jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat. "Nany a besoin de rythme de match afin de revenir à son meilleur niveau physique. Comme le Sporting ne pouvait pas lui offrir de garantie sportive, Nany était demandeur d'une solution", peut-on lire dans une brève annonce du club anderlechtois. "Au nom de tout le club, nous souhaitons plein succès à Nany à Barcelone".

Plus tôt encore dans la journée, Anderlecht avait officialisé le prêt sans option d'achat de Michel Vlap à l'Arminia Biefeld, 16e de Bundesliga, jusqu'à la fin de la saison.

Charleroi: Benavente revient, Hendrickx part

Le Sporting Charleroi a prêté son milieu de terrain Gaëtan Hendrickx, 25 ans, au KV Courtrai jusqu'à la fin de cette saison, sans option d'achat, a confirmé le club lundi. Hendrickx a rejoint les Zèbres à l'été 2016 en provenance de Saint-Trond. Il est devenu progressivement un solide milieu de terrain, mais depuis l'arrivée de Karim Belhocine comme entraîneur, il joue de moins en moins. Le natif de Braine-l'Alleud n'a joué que 4 rencontres cette saison. Il est toujours sous contrat à Charleroi jusqu'au 30 juin 2023.

Toujours du côté des départs, Lucas Ribeiro Costa va terminer la saison au RWDM, pensionnaire de 1B Pro League. Le milieu offensif brésilien de 22 ans, arrivé l'été dernier en provenance de Virton, a disputé 10 rencontres toutes compétitions confondues avec les Zèbres. Il a distillé deux assists en D1A. "Ce prêt doit permettre à Lucas d'accumuler les minutes de jeu et, ainsi, de revenir plus fort encore", a écrit le Sporting carolo sur son site officiel.

Dans l'autre sens, le Sporting a loué les services du milieu de terrain péruvien Cristian Benavente, qui appartient au club égyptien de Pyramids FC, jusqu'à la fin de cette saison, avec une option d'achat, a annoncé le club carolo lundi. L'international de 26 ans revient dans le club où il a connu sa meilleure période en tant que joueur entre 2016 et 2019. En janvier 2019, il a été vendu par Charleroi pour 6 millions d'euros à Pyramides, suivi de périodes de prêt à Nantes et à l'Antwerp où il évoluait en ce début de saison. Il a inscrit 29 buts et donné 10 passes décisives en 102 matchs sous le maillot des Zèbres. À l'Antwerp, il n'a jamais gagné de place de titulaire. Il a fait 15 apparitions, marquant deux buts et offrant un assist.

On notera également la venue de deux autres joueurs. l'ailier de 20 ans Yunus Bahadir arrive en provenance de Genk et l'arrière droit de 18 ans Anass Zaroury de Lommel United.

Standard: le calme plat

La dernière journée du mercato aura été calme du côté des Rouches et le coach Mbaye Leye peut souffler: son noyau n'a pas été modifié. Le joueur qui retenait toute l'attention était Obbi Oularé: relégué dans le noyau U21 du Standard, allait-il partir? Finalement, aucune solution n'a été trouvée pour l'attaquant.

Antwerp: Ankaragücü met fin à la location de Jonathan Bolingi.

Le club turc de première division Ankaragücü a rompu le contrat de location avec l’attaquant du matricule 1, Jonathan Bolingi.

Club Bruges: Deli retourne à Prague

Les Blauw en Zwart ont annoncé le prêt de leur défenseur Simon Deli. L’Ivoirien va retourner au Slavia Prague pour y ponctuer la saison. Le club tchèque, d’où était arrivé Deli en 2019, ne dispose pas d’une option d’achat.



Eupen: Les Pandas attirent Himmelmann et prêtent De Wolf

Eupen s’est attaché les services du gardien allemand Robin Himmelmann et prête dans le même temps Ortwin De Wolf à l’Antwerp jusqu’à la fin de la saison.

Genk: Juklerod sera Limbourgeois la saison prochaine



Selon nos confrères du Nieuwsblad , Simen Juklerod jouera à Genk à partir de la saison prochaine. Le latéral gauche de l’Antwerp, dont le contrat expire en juin, s’est rendu à la Luminus Arena ce lundi pour finaliser les derniers détails.



En outre, Heracles Almelo a trouvé un accord avec le Racing pour le transfert définitif d’Elias Sierra. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de trois ans et demi avec le club d’Eredivisie, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

La Gantoise: Tissoudali quitte les Rats pour les Buffalos



Si, d’après nos confrères du Nieuwsblad , le Beerschot a accusé réception de plusieurs offres émanant d’Italie, du Moyen-Orient et de DC United (le club de Losada), Tarik Tissoudali a bel et bien atterri à La Gantoise. Le Néerlandais a signé un contrat jusqu’en 2023 à la Ghelmaco Arena. Cette saison, avec le Beerschot, il avait déjà inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives.



Malines: Togui prêté à l’ES de Tunis



Malines a prêté William Togui à l’Espérance de Tunis en Tunisie jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est également incluse dans l’accord.

OH Louvain: Offre de Besiktas pour Thomas Henry refusée



D’après Het Nieuwsblad , OH Louvain a refusé une offre de Besiktas pour son buteur Thomas Henry (16 buts cette saison).



Saint-Trond: Pol Garcia au Mexique



Le défenseur espagnol Pol Garcia quitte Saint-Trond pour rejoindre le FC Juarez au Mexique.



Dans l'autre sens, l'Antwerp a prêté au club trudonnaire son défenseur central nigérian Junior Pius, âgé de 25 ans, jusqu'à la fin de la saison et avec une option d'achat.

Waasland-Beveren Verreth prêté à Kolding IF



Matthias Verreth est prêté jusqu’au terme de la saison par Waasland-Beveren au club danois de Kolding IF.



En outre, Louis Verstraete va terminer l’actuelle saison au Freethiel. Les Waeslandiens disposent d’une option d’achat pour le milieu de terrain belge de 21 ans.



RWDM (D1B): Un attaquant, un défenseur et un gardien en renfort



Les Molenbeekois ont renforcé leur secteur offensif avec Lucas Costa Ribeiro, attaquant brésilien de 22 ans, prêté jusqu’au terme de la saison par Charleroi. Jonathan De Bie, jeune gardien de 20 ans formé ces quatre dernières années à Tottenham, a quant à lui signé un contrat jusqu’en juin 2023. Enfin, Cédric Yambéré, 100 matchs en L1 avec Bordeaux et Dijon, en imposera en défense centrale du haut de son mètre 91.