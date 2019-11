Croisons déjà tous les doigts pour que les huit enfants des trois frères Hazard, quatre filles et quatre garçons âgés entre 8 ans et 1 mois, aient pris le gène du ballon rond chez leur papa. Alors, les Flames et les Diables des années 2030-2040 pourront être tranquilles.

Samedi à Saint-Pétersbourg, Thorgan et Eden ont fait exploser la défense, pourtant renforcée des Russes. En 21 minutes, les Hazard ont planté trois buts à la 37e équipe du monde (au dernier classement Fifa). Et, après le repos, il y a eu une quatrième rose de Lukaku (son 52e but international) où Eden a réalisé une course décisive. C’était jour de fête nationale au Royaume de Braine-le-Comte en 16 novembre 2019.

(...)