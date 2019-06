C'est officiel: Eden Hazard est un joueur du Real Madrid. Le Diable Rouge quitte Chelsea pour le club espagnol, où il a signé un contrat de cinq ans, a annoncé le Real vendredi soir.

Le capitaine des Diables Rouges quitte donc la capitale anglaise, où il avait encore un an de contrat, pour la capitale espagnole pour un montant estimé à 100 millions d'euros (plus divers bonus pouvant monter jusqu'à 145 millions). Ce transfert fait d'Eden Hazard le joueur belge le plus cher de l'histoire après le passage de Romelu Lukaku entre Everton et Manchester United pour 88,5 millions d'euros.

Arrivé à Chelsea à l'été 2012 en provenance de Lille, Hazard va désormais travailler sous les ordres de Zinédine Zidane, son idole de jeunesse, revenu à la tête de l'équipe merengue depuis quelques mois.

En sept saisons à Stamford Bridge, le Brainois de 28 ans a remporté deux Premier League, une FA Cup, une League Cup et deux Europa League. C'est précisément en finale de la dernière Europa League que le N.10 aura joué son ultime rencontre en Blues, marquant deux buts contre Arsenal. Il aura joué 352 duels sous le maillot de Chelsea, marquant 110 buts et délivrant 92 assists.

Eden Hazard, actuellement à Tubize avec l'équipe nationale pour préparer les matches de qualification pour l'Euro 2020 contre le Kazakhstan et l'Ecosse, est le deuxième transfert entrant du Real après le Serbe Luka Jovic, acheté pour 60 millions à Francfort.

Eden Hazard va être présenté aux supporters du Real Madrid le 13 juin au stade Santiago Bernabeu, après avoir passé sa visite médicale.

Le gardien des Diables, Thibaut Courtois a réagi sur Twitter à cette arrivée. « Bienvenue dans le plus grand club du monde », a-t-il écrit.