Eden Hazard ne figure pas dans le onze de base du Real Madrid pour le match face à Levante samedi (13h00).

Cette rencontre de la 4e journée de Liga est le premier match officiel avec le Real pour le Diable Rouge, remis d'une blessure à la cuisse.

Eden Hazard, recruté pour plus de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea cet été, s'est blessé juste avant le début de la saison et n'a pas encore eu l'occasion de fouler la pelouse du stade Bernabeu en match officiel.

"On a tous envie de voir Eden", a déclaré Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, vendredi en conférence de presse. "Il y a beaucoup de pression, d'attentes. On connaît la situation. Lui, il est prêt, et c'est le plus important. On a tous envie de voir Eden, de voir ce qui va se passer".

Le technicien français avait néanmoins demandé un peu de patience avec Hazard. "Il faut qu'on y aille tranquillement, il a été blessé pendant trois semaines, il a repris depuis une semaine", a souligné Zidane. "On a sept matches en 21 jours et il va falloir y aller tranquillement. Ce sera à moi de doser ses minutes et son temps de jeu, parce qu'on on a besoin de lui pour un long moment, pour plusieurs matches, pas pour un seul."