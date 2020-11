Le Real est endormi et peine à se créer des opportunités face au bloc de Huesca. À cinq minutes de l’entracte, Hazard décide de dézoner dans l’axe pour demander le ballon dans les pieds. Valverde le trouve, le Diable joue bien de son corps pour éviter Nwakali et se tourne vers les cages adverses. Le champ libre, il décroche une frappe du pied gauche (!) de 27 mètres et trompe Fernandez, le portier adverse, grâce à l’effet sortant dont il avait doté le ballon.

392 jours après son premier but pour les Merengues (inscrit face à Grenade le 5 octobre 2019), Hazard a enfin trouvé les filets une deuxième fois avec le Real Madrid et ce, pour sa première titularisation de la saison ce samedi.