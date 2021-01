Six jours après leur chute en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à Bilbao (1-2), les Madrilènes sont tombés encore plus bas ce mercredi soir. Les voilà éliminés de la coupe dès leur entrée en lice. Un véritable affront pour cette équipe qui a remporté cette compétition à 19 reprises et connu 20 autres finales.

Certes, Zinédine Zidane a voulu faire tourner son effectif en titularisant des joueurs comme Mariano Diaz, Isco, Eder Militao Vinicius Jr. ou Alvaro Odriozola. Mais se faire battre de cette manière par Alcoyano, très modeste équipe de D3 espagnole, reste tout simplement inconcevable.

D’autant que Benzema, Kroos ou encore Asensio ont été lancés dans le bain pour tenter de sauver les meubles lorsque le marquoir affichait 1-1. Avant cela, Eder Militao a ouvert la marque de la tête en fin de première période. Sans toutefois pouvoir se mettre à l’abri. Ce Real était fantomatique. Et certains joueurs totalement apathiques.

L’inévitable arriva à la 81e minute : un oubli défensif de Vinicius Jr. sur un coup de coin laissa Jose Solbes égaliser et envoyer son équipe aux prolongations. Moment choisi par Zinédine pour lancer Eden Hazard (97e) qui a combiné à plusieurs reprises pour créer du danger.

On pensait alors que le duel se terminerait aux tirs au but… mais Alcoyano et l’insouciance de ses joueurs, il est vrai contre le cours du jeu, ont réussi l’exploit de planter le 2-1 à la 114e minute.

Le Real est K.O. et Zinédine Zidane devra absolument remobiliser son équipe. Et ce, dès samedi à Alavès.