Eux aussi ont pris ce jeudi un sacré coup de vieux. Eden Hazard célèbre ce jeudi ses 30 ans. Pour l’occasion, nous avons donné la parole à 30 personnes. Des proches, des anciens entraîneurs ou coéquipiers mais aussi de grands noms du sport belge qui se sont prêtés au jeu dépeignant au travers d’anecdotes et de souvenirs communs le fringant trentenaire.

1 Marouane Fellaini, Ami et coéquipier chez les Diables: "On se retrouvera après notre carrière en Espagne"

"Eden a déjà 30 ans ? Ce n’est pas possible, le temps file beaucoup trop vite. Eden, j’ai toujours eu d’excellentes relations avec lui, c’est un ami. On se dit souvent qu’on se retrouvera, après notre carrière, en Espagne, un pays qu’on affectionne tous les deux. C’est quelqu’un de bien avec un grand cœur. Je me souviens encore de la première fois que je l’ai vu débarquer chez les Diables, il devait avoir 17 ou 18 ans. Je me suis directement dit : Woaw, quel talent il a ce gamin. Je n’ai pas été surpris par la tournure qu’a prise sa carrière. Ce que je lui souhaite, c’est de continuer à prester à un très haut niveau, qu’il ne se blesse pas et qu’il puisse enfin montrer au Real Madrid qui il est vraiment. Il va réussir, j’en suis sûr."

2 Kylian Hazard Petit frère: "Eden avait peur du noir"