Ce n’est pas la première fois qu’Eden Hazard est attaqué via les médias par son entraîneur. Avec José Mourinho, les déclarations ont parfois été agressives. Après les critiques de Maurizio Sarri, qui demandait à son joueur d’en faire plus et d’être un leader, Eden Hazard a répondu de deux manières. Sur le terrain, en marquant un but face à Tottenham ce jeudi soir. Et à l’interview juste après la qualification de son équipe pour la finale de la Carabao Cup.

"Pour être honnête, je me moque des critiques, a déclaré le Diable. En fait, peu importe ce que dit le manager. Je suis concentré sur cette équipe. Je veux le meilleur pour Chelsea."

Est-ce un signe de tension entre le joueur et son coach ? Pas certain. Mais les jours d’Eden Hazard semblent désormais comptés à Chelsea.

Priorité du Real cet été

Parce que le Diable semble de plus en plus proche du Real Madrid. Il ne l’a jamais caché : il rêve de jouer pour ce club un jour et l’intérêt est réciproque. Selon HLN, les dirigeants madrilènes auraient même fait du Belge leur priorité pour cet été. Aucune offre n’a encore été formulée, mais elle devrait arriver dans les prochaines semaines sur la table des patrons de Chelsea.

La fin de saison se jouera donc aussi en coulisse pour Eden Hazard. Malgré les propositions des Blues, le Diable n’a pas accepté de prolonger son contrat, qui se terminera en juin 2020. Ce qui veut dire qu’il ne sera plus lié qu’une saison avec Chelsea en juin prochain et que son avenir sera donc entre ses mains.

Pour éviter qu’il parte gratuitement un an plus tard, Chelsea devra accepter de le laisser partir s’il le souhaite. Reste à voir pour combien. Chelsea souhaite plus de 100 millions. Ce qui est tout à fait dans les cordes du Real Madrid. Mais les négociations vont durer plusieurs mois.