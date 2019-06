Vous hésitez à vous rendre ce mardi au Stade Roi Baudouin pour suivre la rencontre entre la Belgique et l'Ecosse? Cette annonce d'Eden Hazard va peut-être vous donner envie de vous rendre au match! En effet, le nouveau joueur du Real Madrid a annoncé via son compte Instagram qu'il était possible d'avoir 25% de réduction sur le prix du ticket de la rencontre. Comment faire? C'est très simple! Il vous suffira d'entrer le code promo Eden100 et la réduction vous sera offerte en commandant votre ticket.

Cette action est une première dans l'histoire des Diables Rouges. Il semblerait également qu'il reste beaucoup trop de sièges vides à l'heure actuelle pour ce match prévu mardi pour qu'une offre promotionnelle pareille soit mise en place.