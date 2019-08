C'est le magazine espagnol " Semana " qui l'affirme: plus d'un an après avoir mis sa maison en vente, l'artiste madrilène a trouvé un acheteur en la personne d'Eden Hazard. Située à La Finca - le quartier privatisé et prisé par les stars madrilènes, notamment les joueurs du Real - cette superbe maison a coûté 11 millions d'euros à notre compatriote, qui va donc pouvoir y emménager avec Natacha et leurs trois garçons. Du moins, après quelques travaux de mise au point puisque le joueur aurait demandé quelques ajustements avant d'y déballer les cartons.Connue sous le nom de "casa negra" puisqu'elle est recouverte d'ardoises noires et munie d'un immense jardin, la propriété offre 5.151 mètres carrés au total. La partie habitable (1.631 mètres carrés) compte notamment trois salons et six chambres mais aussi piscine intérieure, spa, salle de sport, salle de cinéma, cave, cuisine super-équipée, domotique...