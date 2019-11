Les Diables Rouges affrontent Chypre ce mardi soir au Stade Roi Baudouin pour conclure en beauté une belle campagne de qualification pour l'Euro 2020.

Eden Hazard et les Diables rouges veulent signer un 30/30 pour terminer l'année 2019 sur une belle note. Le capitaine de la sélection belge était présent en conférence de presse de veille de match pour préfacer ce match et évoquer l'Euro, une compétition que les Belges veulent gagner, afin de faire oublier la troisième place en Coupe du Monde et cette défaite contre la France.

D'ailleurs, Eden Hazard a affirmé qu'il souhaitait rejouer contre les Bleus afin de prendre sa revanche. "Jouer la France ? Moi j'y pense. Ce serait bien d'avoir une belle revanche. En quart, en demi ou en finale, je sais pas, on verra. Il y a deux ans, on est toujours un peu déçu de la façon dont ça s'est passé", confie-t-il. "Si on devait jouer contre eux, ce serait avant tout un plaisir. Et bien évidemment une revanche, pour cette équipe, pour le pays. On essaiera de gagner".

Depuis cette défaite en demi-finale, les Diables ont encore progressé. Les hommes de Roberto Martinez feront figure de favoris lors de cette compétition qui se déroulera en juin et juillet 2020 dans 12 pays d'Europe.

Si les Diables Rouges enfilent quatre buts sans en encaisser contre Chypre, ils termineront la campagne de qualification avec la meilleure attaque, la meilleure défense ainsi que le maximum de points. Difficile de faire mieux.