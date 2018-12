La formation de Philippe Clément a réalisé une superbe année 2018, récoltant 81 points sur 120 possibles. Si elle continue sur ce rythme dans les mois à venir, la route vers le titre de D1A semble toute tracée…

Classement 2018: Genk prend plus de deux points sur trois

Impressionnante du début à la fin. Voilà comment on pourrait résumer l’année 2018 de Genk. Si l’on tient compte uniquement des rencontres de championnat disputées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 (le barrage PO1-PO2 et le barrage européen ne sont pas pris en compte), on constate que le Racing limbourgeois est l’équipe la plus consistante de l’année, avec 81 points remportés sur 120, soit une impressionnante moyenne de