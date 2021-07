Rashford, Sancho et Saka avaient tous les trois manqué leur penalty lors de la séance de tirs au but de la finale de l'Euro perdue par l'Angleterre contre l'Italie. Après la rencontre, les joueurs ont été victimes d'insultes racistes sur leurs réseaux sociaux.

"L'UEFA condamne fermement les insultes racistes dégoûtantes à l'encontre des joueurs anglais après la finale de l'Euro. Cela n'a pas sa place dans le football et la société. Nous soutenons les joueurs et l'appel de la fédération anglaise de football pour les plus lourdes sanctions possibles", a écrit l'instance sur Twitter.

La fédération anglaise de football (FA) avait rapidement réagi via un porte-parole qui a assuré que la FA "condamne fermement toute forme de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui vise certains joueurs anglais sur les réseaux sociaux".

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a également dénoncé les insultes racistes envers les joueurs. "Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros, et non (en victime) d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d'eux-mêmes."