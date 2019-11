Football Euro 2020: les Diables joueront deux fois à Saint-Pétersbourg et une fois à Copenhague N. Ch.

L'UEFA a profité du tirage au sort des barrages de l'Euro pour définir qui de la Russie ou le Danemark recevrait l'autre dans le duel des pays hôtes, au sein du groupe B. Et donc, indirectement, où joueront les Diables contre le dernier adversaire du groupe.



Le Danemark aura la chance de recevoir la Russie, ce qui veut dire que, dans le même temps, les Diables affronteront leur dernier adversaire (le pays de Galles ou la Finlande) à Saint-Pétersbourg. Ce sera leur match le plus facile de l'Euro, sur papier, puisqu'ils devront également se frotter au Danemark devant son public, à Copenhague, et à la Russie à Saint-Pétersbourg, toujours. L'ordre et les dates des matches seront révélés par le tirage au sort de la phase de groupes qui se tiendra à Bucarest, dans huit jours.



Ce tirage au sort a surtout confirmé que la Hongrie et la Roumanie partageaient le barrage de la Ligue A, avec l'Islande et la Bulgarie. Les deux pays hôtes risquent donc de remettre en question le tirage au sort du 30 novembre si l'un d'eux parvient à se qualifier le 31 mars.



Voici le tableau des barrages: Ligue A: (le vainqueur de Bulgarie-Hongrie accueillera la finale)

Demi-finale 1 (1 v 4): Islande-Roumanie

Demi-finale 2 (2 v 3): Bulgarie-Hongrie



Ligue B: (le vainqueur de Bosnie-Irlande du Nord accueillera la finale)

Demi-finale 1 (1 v 4): Bosnie-Irlande du Nord

Demi-finale 2 (2 v 3): Slovaquie-République d'Irlande



Ligue C: (le vainqueur de Norvège-Serbie accueillera la finale)

Demi-finale 1 (1 v 4): Ecosse-Israël

Demi-finale 2 (2 v 3): Norvège-Serbie



Ligue D: (le vainqueur de Géorgie-Biélorussie accueillera la finale)

Demi-finale 1 (1 v 4): Géorgie-Bielorussie

Demi-finale 2 (2 v 3): Macédoine du Nord-Kosovo