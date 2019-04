Valence, qui devance largement Villareal en Liga espagnole, a aussi largement dominé l'équipe madrilène, 1-3, en quart de finale aller de l'Europa Ligue de football, la semaine passée.

Le retour ce jeudi soir (21 heures) à Mestalla est donc une simple formalité, en théorie du moins.

Pour le Slavia Prague aussi, tombeur du Racing Genk en seizièmes, et flamboyant challenger de Chelsea au match aller, injustement perdu 0-1 contre Eden Hazard et sa bande de Blues, la cause paraît perdue, mais sait-on jamais.

Chelsea est invaincu en Europa League depuis le 11 avril 2013 (3-2 au Rubin Kazan), et égalera le record de l'Atletico Madrid (15 matches consécutifs sans défaite) s'il ne perd pas jeudi.

Malgré les deux buts d'écart dans les autres quarts, on attend, on espère, du suspense et des buts à Francfort (2-4 contre Benfica à l'aller, dont un triplé du jeune Joao Félix) et - surtout - à Naples, où les Londoniens d'Arsenal risquent d'avoir chaud dans un San Paolo en fusion.

Mais a priori la tâche des Allemands qui ont inscrit deux goals en déplacement, paraît plus facile.

D'autant qu'il peut compter sur un redoutable buteur (Sébastien Haller est toujours absent pour cause de blessure), Luka Jovic, prêté par... Benfica, et auteur de 8 goals en Europa League cette saison.

Il y a deux autres internationaux serbes (Mijat Gacinovic et Filip Kostic) à l'Eintracht, et deux (Andrija Zivkovic et Ljubomir Fejsa) à Benfica, dont le buteur suisse Haris Seferovic a joué à Francfort.

On disait donc que cela allait chauffer à Naples, où à défaut du scudetto, Carlo Ancelotti se verrait bien lever la C3.

Mais pour cela, à condition de n'en encaisser aucun, et donc de museler Alexandre Lacazette et/ou Pierre-Emerick Aubameyang, il faudra inscrire trois buts face aux Gunners.

La parole est à Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne et Dries Mertens. Ce ne sera pas facile, mais on sait que rien n'est impossible à Naples.

L'entraîneur espagnol d'Arsenal Unai Emery a remporté l'épreuve trois fois d'affilée avec Séville entre 2014 et 2016.

Le Napoli (de Diego Maradona) a enlevé la Coupe de l'UEFA en 1989.

Ancelotti a gagné trois Ligue des champions avec l'AC Milan (2003 et 2007) et le Real Madrid (2014).

Les demi-finales se disputeront les 2 et 9 mai.

La finale et un possible bras-de-fer Mertens - Hazard le mercredi 29 mai au Stade olympique de Bakou.