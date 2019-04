Chelsea et Hazard en demi-finale aux dépens du Slavia Prague. Naples et Mertens éliminés par Arsenal. Valence et Francfort aussi dans le dernier carré

Naples n'est pas parvenu à renverser le résultat du match aller (2-0) jeudi lors de l'affiche des quarts de finale retour d'Europa League face à Arsenal. Les Italiens se sont également inclinés à domicile (0-1) et ouvrent donc la voie des demi-finales aux Anglais. Dries Mertens est monté au jeu en deuxième période pour sonner la révolte, sans succès. Un but d'Alexandre Lacazette sur coup-franc (36e) aura eu raison de l'équipe de Carlo Ancelotti, trop brouillonne pour revendiquer quoi que ce soit.

Les Gunners ne sont pas les seuls Anglais à s'être qualifiés pour le dernier carré. Chelsea, vainqueur 0-1 à l'aller, a également remporté le match retour face aux Tchèques du Slavia Prague (4-3). Eden Hazard était dans le onze de base des Londonniens pour la deuxième fois de la saison dans cette compétition. Les Blues ont d'ailleurs réussi une entame de match sensationnelle grâce à un Pedro déchaîné. L'Espagnol a marqué deux buts (5e et 27e), délivré une passe décisive à Giroud (17e) et forcé un auto-but gag de Deli sur un assist de Hazard (10e). Prague n'a pas baissé les bras pour autant. Soucek a entretenu la flamme en première période (26e). Un doublé de Petr Sevcik (51e et 55e) a relancé le suspense mais les Tchèques ne sont finalement pas parvenus à faire chuter les Blues malgré le remplacement de Hazard à la 65e minute.

En demi-finale, Hazard et les siens seront opposés à Francfort, vainqueur 2-0 contre Benfica. Vaincus 4-2 à l'aller, les Allemands ont su marquer les deux buts nécessaire à leur qualification, grâce aux buts en déplacement, via Filip Kostic (37e) et Sebastian Rode (67e). Mile Svilar était remplaçant chez les Portugais.

Dans le dernier quart de finale, Valence n'a couru aucun risque dans les derby espagnol contre Villarreal. Vainqueurs 1-3 à l'aller, les Valenciens se sont imposés 2-0 à domicile grâce aux buts d'Antonio Latorre (13e) et Dani Parejo (54e). Ils affronteront Arsenal en demi-finale le 2 mai prochain.