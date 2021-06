La Belgique s’est déjà très bien placée pour la qualification en huitièmes de finale mais c’est pour Eriksen qu’elle a joué samedi.

On comptait bien ressentir des émotions pour ce tournoi qu’on attend depuis un an, avec ce public qu’on n’osait plus espérer. Mais on n’imaginait pas frissonner de la sorte dans la douceur estivale de Saint-Pétersbourg. Quand Romelu Lukaku a ouvert le score après dix minutes, sur une phase où il n’est pas hors-jeu, l’émotion était très forte, lui qui venait de voir son équipier en club s’écrouler dans un autre stade, seulement quelques dizaines de minutes plus tôt.