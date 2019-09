C'est une bombe qui est tombée en Espagne ce jeudi après-midi. Lionel Messi, actif au FC Barcelone depuis ses 13 ans, pourrait quitter la Catalogne en fin de saison et sans que le Barça ne touche un centime. Son contrat court pourtant jusqu'en juin 2021 mais une clause dans celui-ci permettrait à La Pulga de mettre les voiles s'il en avait envie. L'Argentin décidera en fin de saison s'il souhaite continuer avec les Blaugranas pour une 17e saison consécutive.





Du côté des dirigeants du FC Barcelone, on affirme comprendre la décision de la star et on ne souhaite pas lui mettre de batons dans les roues: " Nous acceptons qu'il puisse s'arrêter quand il le souhaite, à la fin de n'importe quelle saison, et les deux parties sont tombées d'accord sur cela", a réagi une source proche du Barça au journal El País.





Pour les Catalans, ce genre de clauses n'est pas inédit puisque des joueurs comme Xavi, Andres Iniesta ou Carles Puyol en possédaient une.