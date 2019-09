Après avoir été interpellé jeudi matin, et dormi en cellulle, Herman Van Holsbeeck a été auditionné, ce vendredi après-midi, par le juge d'instruction Michel Claise. Comme le rapportent nos confrères de la Dernière Heure, le dossier est lourd et complexe : on soupçonne l'ex-manager d'Anderlecht de corruption privée dans le cadre de transferts de joueurs de football (ceux de Youri Tielemans, d'Anderlecht à Monaco, mais aussi d'Aleksandar Mitrovic ou encore de Chancel Mbemba). Il fait écho à l'arrestation du superagent belge Christophe Henrotay, toujours détenu à Monaco.

Au terme de son audition, où il aurait effectué des aveux partiels, Herman Van Holsbeeck a été inculpé pour blanchiment et faux en écriture. Il est, toutefois, libéré sous conditions. Il doit, notamment, éviter tout contact avec les personnes liées au dossier.