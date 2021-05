La tuile pour les Diables rouges. Lors de la défaite de Manchester City contre Chelsea, Kevin De Bruyne a heurté Rudiger. Et a dû sortir sur blessure peu avant l'heure de jeu. Aujourd'hui, il a dû faire des examens et cela ne sent pas bon. Le joueur souffre de multiples fractures dont une au nez et l'autre à l'orbite. Heureusement, son Euro n'est pas en danger car il pourrait disputer la compétition avec un casque.

Sur Instagram, le joueur a donné de ses nouvelles. "Bonjour à tous, je viens de rentrer de l'hôpital. Mon diagnostic est une fracture aigue du net ainsi qu'une fracture de l'orbite de l'œil gauche. Je me sens bien maintenant. Bien sûr, je suis toujours déçu par rapport à hier mais nous reviendrons." A l'heure d'écrire ces lignes, nous ne savons toujours pas combien de temps KDB sera absent des terrains.

Les Diables rouges disputent leur premier match de la phase de groupes du Championnat d'Europe, samedi 12 juin.