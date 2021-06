La magie opère toujours. Encore plus après une phase de groupes qui ne laisse personne au bord de la route et permet à tout le monde ou presque de rêver d’un chemin vers la gloire quand arrivent ces soirées qui se vivent sur un fil. Qui nous rappelle à quel point ce sport peut être magique et cruel, capable de nous emporter dans un tourbillon d’émotions où les vents soufflent dans un sens, puis dans l’autre pour tout emporter et laisser les souvenirs d’une nuit irrespirable qui s’est conclue sur cette séance de tirs au but qui a envoyé les champions du monde par le fond après un échec de Kylian Mbappé, comme un symbole, lui qui n’a jamais caché sa volonté de prendre ses responsabilités et qui va devoir vivre avec cet échec.