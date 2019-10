A l'assist sur le but de Kroos, Eden Hazard a été déterminant dans la victoire des Madrilènes à Istanbul. Mais il joue au Real, un club où on attend toujours plus des joueurs. Surtout quand ils ont été recrutés à prix d'or et qu'ils sont censés devenir la locomotive de l'équipe.

Hazard n'a donc pas totalement convaincu les observateurs espagnols lors des 79 minutes passées sur le pré. "Si on ne l'avait jamais vu jouer avant, on aurait pu croire qu'il a falsifié son CV", écrit AS. "Malgré tout, il a été impliqué dans le premier but du match. Il a donné le ballon à Benzema et a eu de la chance que sa mauvaise remise ait offert un excellent ballon à Kroos pour donner l'avantage à Madrid. Et il a aussi trouvé la barre alors que le but était vide. Néanmoins, on a la sensation que les choses commencent à évoluer positivement le concernant.

Marca, l'autre journal pro-Madrid, n'évoque que brièvement le match du Belge, le classant à la 10e place des joueurs sur les quatorze ayant joué mardi soir.

"Courtois a dissipé les doutes"

Par contre, la prestation de Thibaut Courtois a fait l'unanimité. Auteur de plusieurs arrêts importants, sans être incroyables pour autant, le portier belge a répondu présent alors qu'il était de plus en plus critiqué. AS évoque une "soirée rédemptrice" pour le gardien. "Il a porté la défense qui a quand même montré des signes inquiétants. Il a été le gardien que le Real Madrid attendait, celui qui peut arrêter l'inarrêtable."

Pour Marca, "Courtois a dissipé les doutes qui entourait sa personne à Istanbul. Il a fait le gros dos le jour où son équipe en avait le plus besoin, avec tout ce qui était en jeu. Sa longue silhouette a fait taire les supporters trucs toujours bruyants, notamment grâce à deux arrêts consécutifs dont on n'avait pas le souvenir depuis qu'il est arrivé à Madrid. (...) Ils étaient nombreux à avoir critiqué le portier belge ces derniers jours, qui attendaient qu'il montre que Zidane avait eu raison de lui accorder sa confiance plutôt qu'à Keylor Navas. Ce moment est arrivé, surtout en première période, quand Andone et Belhanda ont découvert que le meilleur gardien de la Coupe du Monde avait bien signé au Real Madrid, et pas un autre."

Marca rappelle aussi que Courtois était également parvenu à garder le zéro contre Séville et l'Atletico, "curieusement les matches les plus difficiles du Real Madrid cette saison."

Tout ne va pas si mal que ça pour Thibaut, non?