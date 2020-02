Le Sporting d'Anderlecht se déplace à la Gantoise, ce vendredi soir, en ouverture de la 25ème journée de championnat.

Anderlecht était la première équipe à se procurer une occasion franche, avec un joli coup franc de Zulj qui passait de peu à côté. Dans la foulée, Colassin prolongeait dans le but un centre dévié, avec une jolie tête lobée. D'abord signalé hors-jeu, l'attaquant mauve voyait son but être validé au bout de près de 4 minutes d'intervention du VAR.



A la 28e, Niangbo déboulait sur le flanc gauche et se jouait de Kana en entrant dans le rectangle. Le jeune défenseur mauve concédait alors un penalty transformé dans la foulée par Jonathan David. 1-1.



Les compos:



Du côté d'Anderlecht, de nombreux joueurs sont absents. Vincent Kompany est blessé, au même titre que (notamment) Chadli, Roofe, Verschaeren, Gerkens, Dimata, Nasri, etc. L'idée première était de remplacer Vince The Prince par Cobbaut mais ce dernier n'est pas prêt non plus. C'est donc Kana qui va remplacer le capitaine des Mauves.

Le jeune Lissens (18 ans) est dans le noyau pour la toute première fois. Colassin jouera à nouveau avec une infiltration avant une opération, peut-être déjà la semaine prochaine. Chez les Buffalos, Depoitre n'est pas dans la sélection. La décision sur sa participation au match a été prise peu avant le match. Pour remplacer Kums, Thorup devrait opter pour un déplacement de David.

Gand: Kaminski, Castro-Montes, Platsun, Ngadeu, Mohammadi, Owusu, David, Odjidja, Bezus, Niangbo, Marreh.

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Luckassen, Kana, Sardella, Vlap, Zulj, Sambi Lokonga, Doku, Amuzu, Colassin.





Suivez la rencontre en direct commenté