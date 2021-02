Face à Genk, Anderlecht va devoir trouver les moyens de marquer un but. Hormis les deux buts inscrits en Coupe de Belgique cette semaine face à Liège, les Mauves n'ont inscrit qu'un seul but de plein jeu depuis début janvier, face à Charleroi.

Pour ce déplacement dans le Limbourg, Vincent Kompany a décidé de faire confiance à Cullen et Sambi Lokonga dans l'entrejeu, renvoyant Adrien Trebel sur le banc. De même, Sardella et Mukairu ne débuteront pas la rencontre. Le jeune Belge cède sa place à Murillo tandis que Larsen et Amuzu animeront les flancs anderlechtois.

De l'autre côté, Genk peut compter sur le meilleur buteur Paul Onuachu (22 buts en 24 matchs) pour revenir à la hauteur de l'Antwerp à la seconde place et réduire un petit peu l'écart avec le Club Bruges.

Les compos

Genk : Vukovic, Arteaga, Lucumi, Cuesta, Muñoz, Preciado, Heynen, Thorstvedt, Ito, Bongonda, Onuachu.

Anderlecht : Wellenreuther, Lawrence, Delcroix, Mizaga, Murillo, Cullen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Bruun Larsen, Nmecha, Amuzu

Suivez la rencontre en direct commenté