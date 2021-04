David Goffin (ATP 15/N.11) a battu l'Allemand Alexander Zvereve (ATP 6/N.5) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, jeudi. Le Belge s'est imposé 6-4, 7-6 (7) après 1h51 de jeu.

David Goffin a parfaitement bien entamé la rencontre grâce à un meilleur ratio coups gagnants - fautes directes que son adversaire. Malgré un premier service perfectible, le Liégeois de 30 ans a notamment dominé l'Allemand grâce à son toucher. Après un break, il a logiquement viré en tête (6-4).

Les deux hommes tenant ensuite leur mise en jeu, grâce notamment à trois balles de break sauvées par le Belge, ils ont dû se départager au jeu décisif. Plus entreprenant et précis dans son jeu de défense, 'la Goff' s'est procuré 4 balles de match en menant 6-2 mais les a toutes perdues. Après avoir sauvé une balle de set, Goffin a finalement validé son ticket pour les quarts, où il défiera le vainqueur du duel entre le N.1 mondial serbe Novak Djokovic et le Britannique Daniel Evans (ATP 33).

C'est le meilleur résultat en Masters 1000 pour le N.1 belge depuis sa finale à Cincinnati en 2019. A Monte-Carlo, il a déjà atteint le dernier carré, en 2017, année où il avait précisément battu Djokovic en quarts de finale.