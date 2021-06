Après deux rencontres, le suspens est encore entier dans le Groupe E. La Suède est déjà assurée de voir les huitièmes de finale mais peut encore terminer 1re, 2e ou 3e du groupe. Les trois autres équipes peuvent aussi bien se qualifier ou se faire élminer.

La Pologne n'a, quant à elle, pas le choix et doit s'imposer face à la Suède pour éviter la dernière place du groupe. En cas de victoire, la bande à Lewandowski serait assurée de la qualification pour les huitièmes. Idem pour le vainqueur de Slovaquie - Espagne. Mais malheur au vaincu qui sera directement éliminé. En revanche, si la Roja venait à nouveau à faire match nul et que la Pologne venait à l'emporter, les Espagnols seraient également éliminés.

Malgré l'mportance de ce match, les Polonais sont pris à froid dès l'entame du match. Après deux minutes, de jeu, Forsberg profite d'une mésentente dans la défense polonaise pour tromper Szczesny. Quelques minutes plus tard, Lewandowski reçoit une opportunité énorme d'égaliser mais voit sa tête à moins d'un mètre du but, heurter la barre transversale.

En deuxième mi-temps, les Suédois se sont mis à l'abri à l'heure de jeu grâce au doublé de Forsberg. Mais quelques minutes plus tard, Robert Lewandowski réduisait l'écart d'une magnifique frappe croisée.

Dans l'autre rencontre, l'Espagne s'est mis à l'abri en première mi-temps, malgré un penalty raté de Morata à la 12e. Mais l'énorme erreur du gardien slovaque a permis aux Espagnols d'ouvrir la marque à la 30e. Une avance doublée juste avant la mi-temps par Laporte. La partie a tourné à la correction quand les Espagnols ont inscrit le 3e but via Sarabia puis le quatrième grâce à Ferran Torres, monté au jeu quelques instants plus tôt. Les Slovaques n'y étaient plus et encaissaient encore un 5e but sur un autobut de Kucka.

Le résultat de ces deux rencontres n'est pas à l'avantage des Diables qui voient de plus en plus se rapprocher une confrontation face au 3e du groupe de la mort, à savoir la France, le Portugal, l'Allemagne ou la Hongrie.

