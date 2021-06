À moins de 10 jours du début de l'Euro, l'Institut belge pour la sécurité routière veut rappeler à tous les risques de l'alcool au volant lors de grands évènements sportifs. "Dans l'heure qui suit un match des Diables Rouges, le nombre d'accidents double", pointe la vidéo qui lance le début de la campagne "Mon Bob est top".

Et pour faire passer le message quoi de mieux que des commentateurs sportifs que nous avons davantage l'habitude d'entendre au bord des terrains ? Les meilleures "punchlines" de Rodrigo Beenkens et de Phillipe Albert sont ainsi compilées dans un clip vidéo de 40 secondes diffusant des vidéos d'accidents de la route. "Il sort de nulle part. Mais on s'enfiche d'où il vient !", "C'est sa première petite erreur" ou encore "Ho le poteau" prennent ainsi un tout autre sens.

"Alors, on vous le dit encore une fois b***. Même pendant l'Euro, choisissez un BOB", demande l'Institut.