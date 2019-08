Les anciens pros du foot anglais saluent la prestation du Diable rouge et le niveau retrouvé par ce dernier.

Kevin De Bruyne a sorti deux passes décisives et surtout un gros match face à Tottenham. Une prestation qui confirme son retour en forme. Et qui a suscité pas mal de commentaires positifs parmi les consultants des divers médias britanniques. Florilège.

Tim Sherwoord (ancien coach de Tottenham) à Optus Sports : "On parle beaucoup de l'importance de Christian Eriksen pour Tottenham, on dit que c'est un joueur de classe mondiale. Mais il est encore très loin de ce gamin. Kevin De Bruyne est au top niveau. Il pourrait jouer n'importe où dans le monde. C'est le joueur le plus important de City en ce moment. Il est partout. S'il parvient à rester fit, je ne vois personne capable de l'arrêter. Il est incroyable."

Alan Shearer (ex-Newcastle, recordman de buts en Premier League) à la BBC : "De Bruyne a juste été sensationnel. Si vous regardez les mouvements de Raheem Sterling et Sergio Agüero, ils savent exactement où va se diriger le ballon, et donc comment le jouer. Pour un attaquant, savoir quelle course effectuer est très important. Il a juste été incroyable. J'aurais adoré jouer dans la même équipe qu'un gars capable de distiller de tels ballons."

Garth Crooks (ex-Tottenham, West Brom) sur la BBC: "Ce n'était qu'un question de temps avant que Pep Guardiola ne donne le brassard de capitaine à Kevin De Bruyne. L'international belge se remet à produire des performances ensorcelantes. Son premier assist était à nouveau l'une de ces passes extraordinaires dont seuls lui et son récipiendaire savent où elle va atterrir au moment où le ballon quitte son pied. De Bruyne fait de la magie. En fait, il devrait faire partie du prochain casting d'Harry Potter."

Danny Murphy (ex-Liverpool) au Daily Mail: "Kevin De Bruyne a tué les Spurs avec sa qualité de passe et ses mouvements. Il arrivait à se démarquer, changeait de position et causait des dégâts."