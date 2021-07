orginho, Barella, Verratti. La Belgique se réveille encore parfois la nuit en hurlant ces noms (et aussi celui d’Insigne). Les bourreaux des Diables se sont transformés en cauchemar d’une nation entière.

On aurait pu faire le même constat en affrontant l’Espagne. Loin de faire partie des favoris en début de compétition, la Roja s’est mise en avant grâce à un trio à 66 % barcelonais qui fait des ravages. Entre la classe et le vécu de Busquets, le talent pur de Pedri et la force de travail de Koke, l’entrejeu de Luis Enrique s’est transformé en arme.

Analyse d’une bataille que tous les tacticiens au monde se feront un plaisir de décortiquer.