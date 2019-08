Pour 15 millions d'euros, Danjuma quitte la Venise du Nord pour rejoindre Bournemouth et la Premier League. Nakamba le suit et file à Aston Villa pour 12 millions. Le FC Bruges récupère dès lors en une journée. L'autre transfert marquant est le départ de Charleroi d'Osimhen vers Lille, pour un montant avoisinant les 14 millions d'euros.

Ces trois transferts au coût important nous amènent à dresser un premier bilan du mercato (qui n'est pas fini!) dans le sens des départs dans sept clubs belges (Bruges, Genk, Standard, Anderlecht, Gand, Mouscron et Charleroi). A ce petit jeu, Bruges et Genk sortent grands gagnants. Voici le détail.





Le FC Bruges et son jackpot à presque 60 millions

Le Club de Bruges trône en tête de notre classement des meilleures ventes. Wesley a été vendu pour 25 millions d'euros à Aston Villa. Nakamba va le rejoindre pour 12 millions tandis que Denswil a signé à Bologne pour 6,5 millions. Faites le calcul: avec le récent départ de Danjuma - que Bruges avait attiré l'an dernier de Nimègue pour... un petit million d'euros - vers Bournemouth pour 15 millions, les Blauw en Zwart récupèrent 58,9 millions d'euros !





Genk dit merci à Trossard et Malinovskyi

Si les Brugeois ont amassé, Genk n'est pas mal loti non plus. Les départs de Seck (prêté avec option à Zulte) et Seigers (prêté au Beerschot) ne rapporteront rien mais quatre autres joueurs ont permis aux Limbourgeois de faire le plein de liquidités. L'avant-centre danois Marcus Ingvartsen est parti à l'Union Berlin pour 1,5 million d'euros. Le défenseur central et international ghanéen Joseph Aidoo a rapporté un peu plus en signant au Celta Vigo pour 8 millions d'euros. Mais les deux transferts marquants à Genk, ce sont bien entendu ceux de l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, parti à l'Atalanta pour 13,7 millions et celui du jeune Diable rouge Leandro Trossard vers Brighton pour 20 millions. Au total, Genk a tiré profit de ces départs à hauteur de... 43,2 millions d'euros !







Le Standard dans le top 3

Au petit jeu des sommes amassées avec les transferts sortants, le Standard complète le top 3. Si les Rouches ont vu Carlinhos partir en prêt au Vitoria Setubal (Portugal) et le jeune albanais Lindon Selahi transféré librement au FC Twente, trois autres joueurs ont rapporté. En rejoignant l'Ajax, Rzavan Marin a permis au club liégeois d'empocher 12,5 millions tandis que le transfert de Moussa Djenepo vers Southampton a rapporté 15,7 millions. Ajoutez à cela la levée d'option de Luyindama qui rapporte 4,9 millions cet été aux Rouches et le départ de l'Ukrainien Valeriy Luchkevych vers Oleksandria pour 250.000 et le Standard a tiré des bénéfices à hauteur de 33,35 millions d'euros . A noter qu'on ignore précisément le montant du transfert de Jerome Déom vers Maastricht mais il ne s'agit pas d'un montant considérable.





A Charleroi, seul Osimhen rapporte mais...

Du côté des Zèbres, ce n'est que depuis ce jeudi qu'un joueur rapporte... En effet, on savait que Valentin Baume partait mais c'était sous forme de prêt au RWDM. Par contre, le Sporting vient de réaliser un gros coup avec le transfert de Victor Osimhen à Lille. Le montant du transfert avoisine les 14 millions d'euros .





Anderlecht ne fait pas recette

Si Anderlecht a enregistré pas mal de départs durant ce mercato, il en tire peu de profit... Deux joueurs sont partis librement: Ivan Obradovic vers le Legia Varsovie et Boy de Jong vers l'Afrique du Sud et le FC Stellenbosch. Quatre joueurs quittent le Sporting sous forme de prêt: Agnjen Vranjes vers l'AEK Athènes, Hannes Delcroix à Waalwijk, Aristote Nkaka à Alméria et Bubacarr Sanneh avec option d'achat à Goztepe en Turquie. Finalement, seulement quatre départs rapportent à Anderlecht: Dennis Appiah à Nantes pour 750.000 euros; Silvère Ganvoula à Bochum pour 700.000 euros;Ryota Morioka à Charleroi pour 1,5 million ; et Santini vers la Chine et le Jiangsu Suning FC pour 5 millions supplémentaires dans la tirelire. A noter que Kara Mbodj est lui parti gratuitement vers le Qatar, à Al Sailiya. Au total, Anderlecht a donc empoché... 7,95 millions d'euros . On comprend mieux pourquoi les Mauves comptent beaucoup sur le transfert d'Adrien Trebel pour remplir les caisses...





Deux départs notables à Gand

A Gand, Renato Neto, Anthony Swolfs et Aboubakry Koita sont partis libres, respectivement vers Ostende, Tesltar (Pays-Bas) et Waasland-Beveren. Si Thibault De Smet a été transféré gratuitement à Saint-Trond, les montants de transferts de Siebe Horemans (Excelsior aux Pays-Bas) et Yannick Thoelen (Malines) ne sont pas connus précisément mais il s'agit de sommes assez modiques. Par contre, Birger Verstraete, parti vers Cologne pour 4 millions d'euros, et le Nigérian Anderson Esiti, transféré au PAOK Salonique pour 3,5 millions, ont rapporté aux Buffalos. Au total, les Gantois ont gagné 7,5 millions d'euros grâce à ces deux joueurs.





Mouscron dit merci... au Standard

A Mouscron, Clement Petit et Georgios Galitsios sont partis libres, respectivement à Tournai et Anorthosis Famagouste (Chypre). Selim Amallah a été vendu 1,5 million d'euros et Mergim Vojvoda 1,2 million. Il faut ajouter à cela le transfert annoncé ce jeudi de Noë Dussenne, toujours au Standard, pour 800.000 euros. Cela voudrait donc dire que les Liégeois ont versé 3,5 millions d'euros aux Hurlus.

A noter que le mercato n'est pas encore terminé et que les choses vont encore bouger. Anderlecht et le Standard, notamment, comptent dégraisser des noyaux toujours fort larges. Ce classement risque donc de connaître quelques changements d'ici là même si Bruges et Genk resteront, quoi qu'il arrive, indétrônables.