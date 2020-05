L'actuel candidat du parti démocrate à l'élection présidentielle aux Etats-Unis, Joe Biden a apporté son soutien samedi aux joueuses de football de l'équipe des Etats-Unis (USWNT) dans leur combat pour obtenir un salaire équivalent à celui de leurs homologues masculins.

Vendredi, un juge fédéral de Los Angeles a rejeté l'argument selon lequel les femmes sont sous-payées par rapport à l'équipe masculine. Cette décision représente une victoire importante pour la Fédération américaine de football. L'ancien vice-président de Barack Obama a appelé la Fédération américaine de football via Twitter à travailler dès maintenant à l'égalité des salaires. "Et sinon, si je suis président, vous pourrez chercher ailleurs des fonds pour la Coupe du monde", a-t-il menacé. Une porte-parole des joueuses a déclaré qu'elles avaient l'intention de faire appel de la décision du tribunal. En se tournant vers la justice, elles espéraient obtenir jusqu'à 60 millions d'euros (67 M de dollars) de salaire rétroactif correspondants à l'inégalité salariale entre les joueurs et les joueuses au sein de l'USSF.