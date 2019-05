En dehors de son implication dans plusieurs associations, le futur entraîneur-joueur d’Anderlecht détient aussi un master en commerce, obtenu en 2017 en parallèle à sa carrière de footballeur. Il a donc tout prévu pour "l’après-football".

Et selon Thierry Zintz, professeur en management des unités sportives à l’Université catholique de Louvain et qui a fréquenté le Diable lors de conférence portant sur le management, "Anderlecht n’est qu’une première étape chez Kompany". "Avec lui, on n’est pas au bout de nos surprises.

(...)