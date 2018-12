Dix ans. Onze saisons. Dix Boxing Days. Lorsque Vincent Kompany a débarqué en Angleterre, à l’été 2008, après des JO de Pékin perturbés par son bras-de-fer avec Hambourg, il a aussi accepté de se plier aux us et coutumes britanniques, notamment celle de passer Noël au balcon, les crampons aiguisés, au pied de la cheminée. Une nouvelle vie pour le défenseur des Diables…

La Pro League n’avait pas encore succombé à la mode de Noël quand le Bruxellois portait le maillot d’Anderlecht (73 matches, d’août 2003 à juin 2006). Et la trêve hivernale allemande, qui débute avant que Santa Claus ne commence sa distribution de cadeaux, est une tradition que la Bundesliga défend avec fermeté, pour ne pas glacer l’ardeur de ses supporters et préserver la santé de ses joueurs. Fin décembre, à Berlin ou Leipzig, le climat, rude, n’offre guère de répit aux footballeurs en culotte courte. Et dans la ville portuaire de Hambourg, où Kompany déposa ses crampons à l’été 2006, l’hiver est long, et brumeux. À l’embouchure de l’Elbe, le long de la Mer du Nord, les pluies fines et glaciales se transforment souvent en flocons de neige. Le défenseur des Diables a pu goûter sans retenue aux libations de saison, lors de ses deux Noël teutons, en 2006 et 2007, et profiter de la longue trêve (cette saison, les footballeurs de Bundesliga seront en congé dès ce dimanche, et reprendront la course au Meisterschale le 18 janvier) pour recharger ses accus. Même si lors de sa première saison, marquée par des blessures (6 matches seulement de championnat), il était, durant Noël 2006, en revalidation après une opération au tendon d’Achille. En 2007/2008, il avait décroché de la Bundesliga pendant 7 semaines, entre le déplacement à Karlsruhe du 15 décembre - que Kompany passa sur le banc - et la reprise, le 2 février, contre Hanovre.

(...)