Le football a fait son retour vendredi soir en Italie, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus, avec le coup d'envoi à 19H00 GMT du match Juventus-AC Milan en demi-finale retour de la Coupe d'Italie, plus de trois mois après la dernière rencontre disputée dans la Péninsule.

La deuxième demi-finale se jouera samedi entre Naples et l'Inter Milan et la finale est programmée mercredi à Rome. Interrompu le 9 mars face à la progression du virus, qui a fait plus de 34.000 morts en Italie, le championnat reprendra quant à lui le 20 juin.

Avant le match, disputé à huis-clos, les joueurs et les membres du staff ont observé une minute du silence en mémoire des victimes de la pandémie. Ils ont ensuite applaudi longuement trois représentants du personnel soignant présents au centre du terrain.

Sur le maillot de l'AC Milan, un badge a été apposé, dédié aux médecins, infirmiers, ambulanciers et volontaires qui ont lutté contre le virus. Sur ce badge figurent un arc-en-ciel et la phrase "andra tutto bene" (tout ira bien, ndlr), deux des symboles de l'Italie du confinement.

A l'échauffement, les joueurs des deux équipes portaient des tenues avec des messages anti-racistes, alors que les manifestations se multiplient dans le monde après la mort aux Etats-Unis de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis.

Cristiano Ronaldo et les autres Turinois se sont échauffés avec des t-shirts sur lesquels on pouvait lire sur le dos "No Racism".

Quant aux joueurs de l'AC Milan, leurs maillots d'échauffement étaient barrés sur l'avant de l'inscription "Black lives matter".