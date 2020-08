Suivez la rencontre en direct commenté dès 18h15:

Tous les yeux sont tournés vers lui. Et pourtant, pour la première fois de sa carrière, il n'est plus joueur: Vincent Kompany vivra son premier match dans la peau d'un coach principal, ce dimanche, lors de la réception de Mouscron.Son premier onze de base est connu: Kompany fait confiance à Kana pour remplacer Vlap, visiblement blessé. Le reste du onze est le même que celui de la semaine dernière lors de la victoire face à Saint-Trond, avec Trebel et Ait El Hadj. La preuve que la décision de remplacer Vercauteren avait bel et bien été prise avant ce match.- Anderlecht: Van Crombrugge, Mykhaylichenko, Luckassen, Cobbaut, Murillo, Zulj, Kana, Trebel, Doku, Ait El Hadj, Dimata- Mouscron: Koffi, Dabila, Agouzoul, Hocko, Onana, Ciranni, Bakic, Bocat, Badibanga, Tabekou, Postolachi