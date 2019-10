Blessé à l’aine le 28 septembre lors d’un match face à Everton, Kevin De Bruyne a raté les deux matchs des Diables, contre Saint-Marin et au Kazakhstan. Et si pour le moment, en sélection, on peut se passer de lui, c’est loin d’être le cas chez les Citizens. En son absence, les joueurs de Pep Guardiola ont perdu trois points face à Wolverhampton, voyant les Reds de Liverpool faire le trou en tête du championnat avec huit points d’avance.

