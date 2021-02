Revivez le Clasico:

La première occasion du match était pour le Standard, à la 9e minute de jeu. Sur un bon centre de Siquet, l'attaquant brésilien frappait en première intention, du droit, mais Wellenreuther voyait le cuir passer une bon mètre au-dessus de sa cage.A la 23e minute, la défense du Standard s'emmêlait les pinceaux sur une remise en jeu d'Anderlecht et Amuzu en profitait pour ouvrir le score du gauche, dans un angle très fermé, alors que Bodart et Gavory s'étaient gênés (0-1). Cinq minutes plus tard, Carcela armait une reprise de volée après une reconversion rapide mais Wellenreuther parvenait à capter le ballon en deux temps.La fin de mi-temps offrait peu d'occasions de but. Un ballon perdu par Carcela au milieu de terrain permettait toutefois à Amuzu d'alerter Diaby au point de penalty sur la dernière action de la mi-temps mais l'ancien brugeois n'était pas en mesure de dévier le ballon.A la reprise, Klauss contrait un dégagement de Wellenreuther qui s'en sortait très chanceusement en voyant le ballon passer un petit mètre à côté de son but...A la 71e minute, Lawrence armait une reprise de volée à l'entrée du rectangle et voyait sa frappe contrée par Amallah tromper Arnaud Bodart (0-2). Et alors que le Standard semblait résigné, Selim Amallah relançait la rencontre douze minutes plus tard, sur une superbe frappe enroulée à l'entrée du rectangle (1-2).Les assauts du Standard en fin de match étaient trop brouillons et Anderlecht s'imposait, réussissant une belle opération. Dauda faisait même 1-3 à la toute dernière seconde.