Côté brugeois, Mitrovic et Van der Brempt intègrent le onze au détriment de Mata, suspendu, et de Rits, renvoyé sur le banc par rapport à la fin de phase classique.



Du côté des Bruxellois, Vincent Kompany est rassuré: Majeed Ashimeru, touché en amical le week-end dernier, est capable de jouer. Abdoulay Diaby n’est, lui, pas repris pour ce Topper face à son ancienne équipe. Le jeune défenseur central des U21 Zeno Debast (17 ans), préféré à Lawrence, est sélectionné et prend place sur le banc. Mais la grosse surprise vient de la titularisation de Bart Verbruggen, jeune gardien de 18 ans, à la place de Wellenreuther !



Arrivé de NAC Breda l'été dernier, Bart Verbruggen était jusque-là le n°3 dans la hiérarchie des gardiens mauves. Mais la blessure de Van Crombrugge et l'inconstance de Wellenreuther lui permettent d'obtenir sa chance, ce dimanche...





Suivez le Topper en direct commenté:

: Mignolet, Van der Brempt, Kossounou, Mechele, Mitrovic, Denswil, Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Lang, Dost.: Verbruggen, Mykhaylichenko, Cobbaut, Miazga, Murillo, Sambi Lokonga, Trebel, Ashimeru, Ait El Hadj, Verschaeren, Nmecha